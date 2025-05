Arma de fogo é apreendida em comércio de Planaltina após denúncia anônima

Policiais militares do batalhão da ROTAM apreenderam, na noite deste sábado (3), uma arma de fogo e diversas munições em um estabelecimento comercial localizado no Jardim Roriz, região de Planaltina (DF). A ação ocorreu por volta das 19h15.

De acordo com a Polícia Militar, o denunciante informou sobre a possível presença de uma arma de fogo no interior do comércio. Com base na informação, os militares se dirigiram ao local e abordaram o proprietário do estabelecimento.

Ao ser questionado, o comerciante confirmou a existência da arma e revelou que o armamento estava guardado na casa de um segundo indivíduo, que também estava presente no local no momento da abordagem.

Na residência indicada, os policiais localizaram uma pistola da marca Taurus, acompanhada de 17 munições de calibre .380 e outras 3 munições de calibre .38.

Os dois envolvidos foram detidos e encaminhados à 16ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. A arma e as munições foram apreendidas.