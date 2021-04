Áreas rurais de duas RAs passarão por manutenção elétrica

Serviços serão nesta quarta-feira (14) e deixarão algumas chácaras, temporariamente, sem energia

Taguatinga e Planaltina vão receber manutenção preventiva na rede elétrica, nesta quarta-feira (14). Para isso, será necessário interromper o fornecimento de energia em alguns endereços das duas regiões, em determinado período do dia.

Em Planaltina, de 9h às 13h, faltará energia nas chácaras Boa Esperança, São Benedito, São José, Cachoeira, Vereda, dos Neres, Salon, Santa Maria, Cristo Rei, Sítio Bonsucesso e Fazenda Buriti, do Núcleo Rural Taquara.

Na Estância Pipiripau, o trabalho será dividido em dois períodos. De 9h às 13h, o desligamento programado será nas chácaras Nova Vida, Santa Helena, Vale do Sol, Shalon, Santa Maria, Pedra Branca, Renascer, e naquelas de números 1, 3, 4, 8, 11 a 23, 25, 26, 43 a 45, 50, 58/60, 60, 81, 122, 123, 127, 129, 145, 150, 162, 163, 170, 172, 174, 177, 309 a 318, além dos sítios Toca do Lobo, Ourinho da Vitória, Gota de Cristal, das fazendas Alvorada e Nice e a Escola Classe Estância Pipiripau. E entre 14h e 17h, nas chácaras União, Vasco e Bela Vista.

Em Vicente Pires, será feita a substituição de condutores elétricos por outros com maior capacidade de condução. Com isso, de 8h40 às 13h30, faltará energia nas chácaras chácaras 121, 121-A, 123, 124, 124-A, 124-B, 126, 126-A, 126-B do Núcleo Rural Samambaia.

Dúvidas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília