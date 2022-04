Áreas de Vicente Pires, Planaltina e Ceilândia sem energia neste sábado

O desligamento temporário é procedimento padrão para evitar acidentes

No início da manhã deste sábado (23), endereços de Vicente Pires, Planaltina e Ceilândia ficarão sem energia, pelo menos até o meio da tarde, para que sejam feitos serviços na rede elétrica. O desligamento temporário é procedimento padrão para evitar acidentes.

Em Vicente Pires, a interrupção no fornecimento será para substituição de rede de baixa tensão, das 8h30 às 15h, afetando a Área Especial 1 (igreja, casa paroquial e centro comunitário, chácaras 81, 83 e 108), a DF-001 (Km 83) e as ruas 3 (chácaras 82 e 83), 4 (Quadra 6 – lotes 12-A e 14, chácaras 108 e 83), 4-A (blocos 2, 3, chácaras 1, 1-A e 108, Área Especial- Feira do Produtor, PSC 011 e PMDF).

Os núcleos rurais Tabatinga (Área Especial 4- Fazenda Itaqui) e Rajadinha (chácaras 46 a 49, 57, 59, 61 a 63), ambos em Planaltina, ficam sem energia das 8h30 às 16h30, para poda de árvores.

Em Ceilândia, a substituição de rede secundária e divisão de ramais deixam sem energia, das 8h30 às 16h30, a QNM 34, Área Especial 1, conjuntos G, I e J.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nesses casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília