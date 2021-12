Áreas de quatro regiões sem energia nesta sexta (17)

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será novamente ligada, sem aviso prévio

Gama e Santa Maria passarão por manutenção preventiva com troca de postes, nesta sexta-feira (17). O serviço fará com que endereços das duas regiões fiquem, temporariamente, sem energia. Nos dois locais, os trabalhos começam às 9h.

No Núcleo Rural Ponte Alta, no Gama, o desligamento vai até às 14h30. Em Santa Maria, será até às 15h30, no Condomínio Porto Rico.

Também ficarão sem energia os conjuntos 1 ao 12, 14 ao 16 e 19 da QR 502 e do 1 ao 13 da QR 504, todos em Samambaia, para uma obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida. O desligamento está previsto para durar até às 16h30.

No mesmo horário, das 9h às 16h30, a interrupção será no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Brazlândia, afetando as chácaras 169 a 174, de 176 a 186, de 207 a 213, de 215 a 217, de 219 a 222, de 224 a 235, de 239 a 242, de 244 a 246, 252, 253 e 259. O motivo é uma manutenção preventiva com poda de árvores.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será novamente ligada, sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.