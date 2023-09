Áreas de quatro RAs sem energia para poda de árvores nesta terça

A partir das 9h, em Samambaia, será feita a construção de rede. A QR 122, conjuntos 1 a 5, e QS 122, conjunto 12, ficarão sem energia até que o trabalho seja concluído, por volta das 14h.

Nesta terça-feira (19), quatro regiões administrativas terão endereços, temporariamente, sem energia. Poda de árvores e construção e modernização de rede são os motivos que levarão ao desligamento programado em Samambaia, Planaltina, Paranoá e Gama.

A poda de árvores será feita em Planaltina, das 9h30 às 15h30, provocando desligamento na Colônia Agrícola São José, AI 1 e fazenda Curral.

No Paranoá, a construção de rede interrompe o fornecimento, das 10h às 15h, na Colônia Agrícola Sussuarana, DF-100, km 270 e DF-270, chácara 4; e no Núcleo Rural Jardim Etapa II, Paraíso, chácara 3; e das 9h às 15h, a modernização de rede provoca desligamento nas quadras 21 (conjuntos M e N), 23 (conjunto M) e 25 (conjuntos A ao C, D, H a J).

No Gama, a interrupção será das 9h às 15h, no Setor Sul, quadra 4, lotes 3 a 14 e 16 a 19, para construção de rede.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Agência Brasília