Áreas de quatro RAs ficam sem energia nesta segunda (20), para manutenção

Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado

Desligamentos de energia elétrica estão programados para esta segunda-feira (20) em quatro regiões administrativas. Haverá interrupção temporária do fornecimento em Planaltina, Itapoã, Candangolândia e Gama. Nesses locais, serão realizados trabalhos de construção e manutenção de rede e poda de árvores.

No Itapoã, o desligamento vai ocorrer no Del Lago, Quadra 4, e na Fazendinha, Quadra 3, das 8h30 às 16h. Na cidade, será realizada manutenção na rede.

Já as outras regiões ficarão sem energia para poda de árvores. Na Candangolândia, o corte será das 8h30 às 13h, nos lotes 15 e 18 da Quadra 5. Em Planaltina, os moradores do Núcleo Rural Taquara, BR-020, km 36 e da DF-410, Área Interna nº 3, também devem se programar, pois o fornecimento de energia estará suspenso das 8h30 às 16h.

No Gama, das 8h30 às 14h, vão ficar sem energia os seguintes endereços: Núcleo Rural Ponte Alta Norte, avenidas Buritis e Jacarandá, condomínios Filadélfia, Flamboyant e Flórida, chácaras 3, 4, 4-A, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18 a 20, 44, 45, 50, 725, 741, 742, 1027, Anápolis, Carneiro, Cithiana, Floresta, Recanto, Sousa Neto, Santa Clara, 77-A, DF 475, Chácara 3, 9, lotes 3, 6, 10, 17, 18, 28, 29, 29-A, 30, 30-A, 30-B, 45, 721, A-1, A-4, A-5, B-4, ruas Alameda, do Sol, Jacarandá, Pinheiro e Sítio Chagas e Sítio Flor do Campo.

As áreas do Núcleo Rural Ponte Alta Norte, chácaras 2, casas 31, 32, 37, K9, km 180 e Lote 01-D e o Residencial Park Gama, nos conjuntos G e H, também serão afetados pela falta de energia.

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer a falta de energia em alguma região sem comunicação prévia. Nesses casos, a orientação é que a população registre ocorrência pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.