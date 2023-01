‌A Caesb informa que toda unidade deverá contar com caixa-d’água correspondente ao consumo médio diário

Algumas áreas de Planaltina ficarão sem água nesta quarta-feira (1º) para realização de melhorias na rede de abastecimento.

Para tanto, o fornecimento de água será interrompido das 7h às 23h59 nas seguintes localidades: Setor Tradicional Centro, Setor Sul, Bairro Nossa Senhora de Fátima e Condomínio Guirra.

‌A Caesb informa que toda unidade deverá contar com caixa-d’água correspondente ao consumo médio diário. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento. Mais informações podem ser obtidas pelo número 115.