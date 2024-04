Áreas de Planaltina e Lago Sul ficam sem energia nesta segunda para poda de árvores (15)

Regiões de Planaltina e do Lago Sul ficarão sem energia elétrica nesta segunda-feira (15) para poda de árvores e implementação de poste. A suspensão no fornecimento de energia é fundamental para garantir a segurança dos trabalhadores durante a realização dos serviços.

A poda de árvores no Lago Sul será no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, chácaras 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3342, 3343, 3346, 3347. O horário de interrupção previsto é entre 9h e 15h.

Em Planaltina, a implementação de um poste no Setor de Oficinas de Planaltina, Conjunto C resultará na suspensão do fornecimento de energia das 11h às 17h.

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília