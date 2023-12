Arapoanga terá posse popular de novos defensores públicos

População em situação de vulnerabilidade poderá receber assistência jurídica e psicossocial, orientação de vagas em creches e escolas, e mais

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) promove, neste sábado (2), a quarta posse popular dos novos servidores e membros da instituição. O evento será realizado das 9h às 16h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) 5, localizada na Quadra 12 D, Conjunto A, Área Especial, Condomínio Mansões Arapoanga, no Setor Habitacional Arapoanga.

Na iniciativa, a população em situação de vulnerabilidade poderá receber assistência jurídica e psicossocial, orientação de vagas em creches e escolas, realizar exames de DNA e entrar com ação e execução de alimentos. Além disso, haverá atendimento da Agência do Trabalhador Itinerante, disponibilização de vagas de emprego, exposição e venda de produtos locais, prestação de informações dos programas habitacionais do DF e vacinação, entre outros.

Além da DPDF, vão oferecer serviços órgãos públicos como a Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) e a Secretaria da Mulher do DF (SMDF).

O defensor público-geral, Celestino Chupel, ressalta a importância de eventos como a posse popular para a promoção de direitos básicos da população do DF: “As pessoas em situação de vulnerabilidade podem ter suas demandas atendidas em um só lugar, sem a necessidade de se deslocar a cada uma das instituições de forma isolada. Da mesma forma, é uma maneira de os novos servidores e defensores públicos terem contato com a realidade que encontrarão no dia a dia da Defensoria Pública. O que rege a atuação da DPDF é a garantia dos direitos dos cidadãos”.

Posses populares

Ao todo, a DPDF já realizou três posses populares de analistas de apoio à assistência judiciária e defensores públicos. A primeira ocorreu em abril, no Sol Nascente, e realizou 105 atendimentos jurídicos, além de 30 psicossociais. A segunda, em São Sebastião, contou com 75 assistências. A terceira, em Água Quente, resultou em 800 atendimentos, entre serviços prestados pela DPDF e pelos parceiros da ação.

Os eventos são organizados pela Ouvidoria-Geral da DPDF, que, desde o início, articula os serviços prestados à população com as lideranças das regiões administrativas a serem assistidas.

*Com informações da DPDF