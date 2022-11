Arapoanga terá fornecimento de água interrompido para melhorias no sistema

A empresa orienta os usuários a deixarem uma reserva mínima de água, correspondente ao consumo médio diário

A região do Arapoanga e condomínios terá o fornecimento de água interrompido das 7h às 22h desta quinta-feira (3). O motivo é o trabalho de melhorias no sistema de abastecimento que será feito pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb).

A empresa orienta os usuários a deixarem uma reserva mínima de água – correspondente ao consumo médio diário – para, com isso, não serem afetados pela interrupção no fornecimento.

Segundo o Parágrafo Único da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório antes da ligação definitiva de água, e posteriormente pela limpeza e desinfecção semestral do espaço. Mais informações podem ser obtidas pelo número 115.

