Arapoanga recebe Dia D de combate à dengue neste sábado (13)

A 13ª edição do Dia D de combate à dengue acontece neste sábado (13) em Arapoanga. Promovida pela Secretaria de Saúde (SES-DF), a iniciativa visa o combate intensivo aos focos do mosquito transmissor da doença e a conscientização da população da região administrativa.

As ações começam às 9h, ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) 5 de Arapoanga durante a 27ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão. A população poderá contar com atendimento para casos suspeitos de dengue, com avaliação clínica, hidratação e manejo, conforme necessidade.

Será ofertada também a cobertura completa do calendário vacinal (exceto BCG), além de vacinação antirrábica. Os profissionais de saúde realizarão, ainda, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (IST’s), como Sífilis, Hepatite B, Hepatite C, HIV, além de orientações e distribuição de preservativos. Além disso, serão ofertados atendimentos em saúde bucal e Práticas Integrativas em Saúde (PIS).

A operação de combate intensivo à dengue contará com 18 agentes comunitários de saúde (ACS), 15 agentes de vigilância ambiental em saúde (Avas) e 150 bombeiros militares que atuarão na região em visitas domiciliares para identificação de focos do mosquito, orientações acerca de prevenção e encaminhamento de pessoas que apresentarem sintomas da doença.

A força-tarefa contará com quatro drones, que auxiliarão na vistoria da área, e 12 viaturas da vigilância ambiental (fumacê) que farão a aplicação de inseticida na região.

Serviço

13ª edição do Dia D de combate à dengue

Data: 13 de abril (sábado)

Horário: das 9h às 12h

Local: Ao lado da UBS 5 de Arapoanga (Quadra 12 D – Conjunto A – Área Especial)

*Com informações da Agência Brasília