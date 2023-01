Arapoanga e Água Quente devem ganhar administrações regionais em fevereiro

Todo o processo ainda está em fase de estruturação e está sendo cuidado no âmbito das secretarias de Governo e das Cidades

Nesta quarta-feira (4), o governador Ibaneis Rocha (MDB) fez uma reunião com os administradores regionais do Distrito Federal. No encontro, ele revelou que a indicação dos nomes para comandar as futuras administrações de Arapoanga e Água Quente está prevista para fevereiro.

Ibaneis explicou que este processo leva tempo pelo fato de as regiões terem recebido status de RAs há pouco tempo. “Por exemplo, no Arapoanga, nós não temos nem local para colocar a administração. Temos que cuidar da parte de estrutura. No caso de Água Quente, nós estamos desapropriando uma área para que a gente possa instalar os equipamentos públicos”, justificou.

Todo o processo ainda está em fase de estruturação e está sendo cuidado no âmbito das secretarias de Governo e das Cidades.

Futuras obras

Após a reunião com os administradores, Ibaneis afirmou já ter em mãos um levantamento de tudo que é necessário para cada cidade do DF. Projetos de reforma nas regiões e manutenções no asfalto, são exemplos de melhorias almejadas pelo governo. “O asfalto está muito deteriorado em várias cidades, principalmente por períodos alongados de chuvas”, explicou.

O governador ainda disse que planeja outras obras. “É o caso do viaduto do Gama que a gente pretende fazer; temos as obras dos hospitais nas cidades; a ampliação dos Cras e dos Creas; temos um trabalho pra ser feito também com os restaurantes comunitários, que precisam ser ampliados para atender em especial a comunidade mais carente.”

O chefe do Executivo também disse ter como meta o fortalecimento da relação entre os lideres das regiões e as comunidades. “Eles são o braço estendido do governo nas cidades. Temos que ter uma integração muito grande, porque é lá na ponta que as coisas acontecem”, afirmou o governador.