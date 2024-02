Aprovado projeto de reforma da Casa do Artesão

Viabilidade das obras foi avaliada pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural; próximo passo será a licitação

Na manhã desta terça-feira (20), no auditório da Biblioteca Nacional, o Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural (Condepac), realizou a 19ª reunião deliberativa e aprovou o projeto de reforma da Casa do Artesão, em Planaltina. A iniciativa visa preservar esse importante patrimônio histórico e cultural do Distrito Federal.

O voto de aprovação do conselho reconheceu os avanços significativos no projeto arquitetônico desde a primeira versão até a atual, bem como a urgência em iniciar os procedimentos de licitação e contrato da obra. Foi colocada a necessidade de esclarecimentos adicionais sobre a profundidade das fundações da edificação principal do prédio.

Uma vez aprovado, o projeto passa agora a ser tocado pela Secretaria de Turismo (Setur), responsável pela licitação da obra. A executora será a empresa MZ, com as correções e aprimoramentos solicitados pelo Condepac.

“A aprovação deste projeto é um passo fundamental para a preservação do nosso patrimônio cultural. Desde o início da gestão, estamos trabalhando com empenho para devolver este patrimônio cultural e histórico à população, seguindo as recomendações dos arquitetos e profissionais responsáveis pelo cuidado do patrimônio. Esta reunião foi decisiva para que a restauração ocorra o quanto antes,” afirmou o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.

Por sua vez, a Diretoria de Preservação e Reabilitação de Patrimônio Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) fará o acompanhamento da intervenção do bem tombado, assegurando que as diretrizes estabelecidas sejam devidamente seguidas. “Nossa proposta aqui é aprimorar, para que os projetos saiam de acordo com que a sociedade espera e precisa”, afirma o titular da Secec, Claudio Abrantes.

A ata e o parecer detalhado da reunião se encontram em elaboração e serão em breve disponibilizados no site da Secec, proporcionando transparência e acesso público às decisões do Condepac.

