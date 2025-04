Aprova DF atrai mais de 21 mil concurseiros nos primeiros três meses de 2025

Os aulões do Aprova DF, Aos 44 anos, Daniela Carolina Rosales decidiu encarar novamente os livros. Formada em Secretariado Executivo desde 2013, ela reencontrou, nos aulões do Aprova DF, não apenas uma forma de se preparar para concursos públicos, mas também a chance de fazer uma reciclagem do que havia aprendido anos atrás.

“Foi uma oportunidade muito importante para mim. Tenho uma defasagem psíquica, mas me senti muito à vontade em voltar a estudar. Lembrei de tudo. Isso tudo se deve ao material didático, que é bem mastigado, e à dedicação dos professores que torcem pelo nosso sucesso”, contou Daniela.

Criado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), em parceria com a Associação Cresce DF, o projeto já alcançou mais de 21,6 mil participantes entre fevereiro e abril de 2025. O número confirma a alta procura pela iniciativa neste ano. Para efeito de comparação, entre o lançamento do Aprova DF, em julho de 2024, e o fim daquele ano, foram registrados 18 mil atendimentos — ou seja, em apenas três meses, o projeto já superou toda a participação do semestre anterior.

Para a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, os números refletem o impacto social do Aprova DF. “Os aulões do Aprova DF têm mudado vidas ao proporcionar acesso gratuito a uma preparação de qualidade para concursos públicos. Com professores altamente qualificados, monitoria especializada e horários acessíveis, conseguimos ampliar o alcance e transformar realidades por meio da educação”, destacou.

Já para o presidente da Associação Cresce DF, Eduardo Campos, o Aprova DF vai além da preparação para provas. “É um projeto que transforma vidas, combate desigualdades e reacende sonhos.”

O Aprova DF oferece aulas gratuitas aos fins de semana com foco em concursos públicos e vestibulares

Alberto Gomes, 50 anos, e a filha dele, Maria Clara, 20, são exemplos de como o Aprova DF tem mobilizado diferentes gerações. “Nós começamos estudando sozinhos e sem muita organização. Depois que entramos no projeto, tudo mudou. Tivemos acompanhamento, materiais completos e simulados. Eu consegui passar no concurso dos Correios, e minha filha ficou em segundo lugar no simulado. O resultado veio rápido”, contou.

Apoio ao concurseiro

O Aprova DF oferece aulas sempre aos sábados e domingos, das 8h às 17h, no Edifício Oscar Alvarenga, na Quadra 3 do Setor Comercial Sul, com quatro matérias por dia. Além do conteúdo educacional, o projeto fornece aos participantes kits lanche, apostilas impressas e materiais escolares básicos, como canetas, lápis e cadernos. Entre as disciplinas estão língua portuguesa, matemática, redação, raciocínio lógico, atualidades, além de conteúdos específicos como direito administrativo e direito constitucional.

São 400 vagas por turno (manhã e tarde de sábado e manhã e tarde de domingo). As inscrições são feitas de forma avulsa para cada matéria e estão disponíveis através do site oficial ou presencialmente, de quarta à sexta, das 7h às 13h, no local do projeto. Caso as vagas não sejam 100% preenchidas ou haja desistências, os alunos podem se inscrever diretamente no horário das aulas.

*COm informações da Agência Brasília