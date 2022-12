Aprendizagem com pets muda rotina de estudos de alunos no Paranoá

Projeto ensina os alunos do 4º ano da EC 05 a cuidarem dos animais de estimação enquanto aprendem os conteúdos

Na Escola Classe 05 do Paranoá, os alunos da turma do 4º ano aprendem a cuidar e ter responsabilidade com os animais de estimação junto aos ensinamentos de ciências, português, literatura infantil, matemática e artes. Com idade entre 9 e 13 anos, os estudantes fazem parte do projeto Eu e os Animais é o bicho! Um olhar sobre o nosso DF, que tem mudado a rotina escolar.

Toda semana, a turma produz redações sobre o assunto com base em matérias de jornais, revistas e livros de literatura. Às sextas-feiras, é feito o sorteio da bolsa mágica, que contém livros literários sobre animais, uma pelúcia (mascote da turma) e uma guloseima. O aluno sorteado recebe a tarefa de ler os livros no fim de semana e produzir uma redação sobre as obras.

Já nas aulas de matemática, os pequenos aprendem educação financeira com ênfase nos gastos necessários com os pets, como a compra de remédios e vacinas e consultas periódicas no veterinário. Praticado na escola desde março, o projeto tem colhido bons resultados.

Cuidados essenciais

A iniciativa é aprovada por Gilsimar Silva Sampaio, 43 anos, pai do aluno Nathanael Soares, 10, que tem um cachorrinho, o Braddock. Gilsimar resolveu adotar o pet no começo deste ano e conta como a educação do filho melhorou após as atividades propostas em sala. “Percebemos em casa que ele se tornou mais responsável, não só em relação aos cuidados com o cachorro que adotamos, mas também nas demais atividades de casa”, conta Gilsimar. “Hoje ele é um filho mais dedicado e estudioso”.

Para Nathanael, o cachorrinho de estimação é o irmão caçula que ele não tinha. “Minha vida antes dele era sem graça, ficava muito tempo sozinho em casa; agora, posso brincar e estou aprendendo a cuidar dele também”, relata o garoto.

A EC 05 é a quarta escola a receber o projeto criado pela professora Iara Vidal há cerca de dez anos com o intuito de buscar um olhar sobre os cuidados com pets, sua maior paixão.

“Além do carinho, a criança precisa saber que a criação de um animal de estimação exige paciência e responsabilidade, além de gastos”, orienta a professora. “Sabendo disso, essa criança vai se tornar mais amável, mais paciente, responsável e carinhosa por defender a causa do meio ambiente e dos animais.”

Atividades o ano inteiro

Entre as atividades promovidas pelo projeto, estão também visitas de veterinários e até do comando do Regimento de Polícia Montada (PMDF) do Riacho Fundo. Em agosto, os policiais levaram cavalos para passar uma manhã com os estudantes e ensinaram sobre respeito aos animais de grande porte.

Segundo a professora, os próprios alunos tinham interesse em conhecer mais os animais de grande porte, já que observavam os cavalos dos carroceiros que ficam próximos à escola.

“Os alunos questionavam sobre os cavalos vítimas de maus-tratos, muitas vezes por parte da população”, conta Iara. “Outro fator que chamava atenção era o tamanho desses animais; as crianças achavam que eles poderiam ser perigosos, mas na verdade são altamente inofensivos e amigos, quando tratados com amor e carinho.”

Em novembro, a turma recebeu a visita de um grupo de veterinários da região. Os profissionais levaram um cão da raça Golden Retriever e os alunos aprenderam sobre a importância das vacinas, remédios, alimentação e também sobre a profissão de veterinário.

Musical

Trabalhos alusivos aos animais também decoram a sala de aula da turma. De um lado, há um mural com matérias jornalísticas sobre bichos; e, ao fundo da sala, desenhos de gatinhos.

Entre os trabalhos, há um banner convidativo para a apresentação do musical Cats, um dos mais famosos da Broadway, em Nova York (EUA). Em novembro, uma releitura dessa obra transformou os estudantes em atores, que representaram a vida e comportamento dos felinos.

Com informações da Agência Brasília