Apreendido veículo com débitos de quase R$ 300 mil

Na tarde desta segunda-feira (10), durante patrulhamento de rotina na altura da avenida Elmo Serejo, em Taguatinga, uma equipe do Departamento de Trânsito do DF (Detran) abordou um Ford Ka com 753 multas em aberto, totalizando quase R$ 300 mil em débitos.

O mau estado de conservação do veículo, sem paralama dianteiro, chamou a atenção dos agentes de trânsito da Unidade de Operação Aérea (Uopa) do Detran. Ao realizar consultas, a equipe verificou que o último licenciamento foi pago em 2016.

Também foi constatado que o Ford Ka acumulava 753 infrações registradas e um débito de R$ 298.467,82, em pendências financeiras relativas a tributos, encargos e multas não pagas. A maioria das infrações cadastradas é por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% e em até 50%, além de registros de avanço de sinal vermelho e circulação em faixas exclusivas.



“São veículos que não respeitam os limites de velocidade, semáforos, faixas exclusivas e que estão a todo momento em risco iminente de causar um acidente grave ou fatal”, avaliou o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran, Clever de Farias.

O condutor foi notificado por conduzir sem estar devidamente licenciado, e o veículo foi removido ao depósito do Detran em Taguatinga, para regularização.

*Com informações do Detran