Após problemas por falta de energia, metrô volta a apresentar lentidão

De acordo com o Metrô-DF, houve uma interferência no sistema de sinalização, e por isso, o tempo de espera nas plataformas está maior

Quem precisou utilizar o metrô no último sábado (16), se frustrou, e teve que ir atrás de outras opções de transporte. A circulação de trens em todo o Distrito Federal precisou ser interrompida por um problema no fornecimento de energia, o que só foi resolvido completamente no domingo.

E nesta segunda-feira (18), as estações amanheceram funcionando normal, porém, por volta das 7h, usuários do sistema de transporte informaram sobre um atraso no trem que deveria passar em Ceilândia. De acordo com a Companhia do Metropolitano do DF (Metrô-DF), houve uma interferência no sistema de sinalização, e por isso, o tempo de espera nas plataformas está maior.

Segundo o site do Metrô-DF. o intervalo entre trens nesta Região Administrativa é, em média, de 5’41” no horário de pico. Porém, diversos usuários relataram nas redes sociais que já estavam aguardando na estação há cerca de 20 minutos, e até então, nenhum trem teria passado.