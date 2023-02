Após perseguição, PMDF apreende veículo com placa clonada

Segundo os policiais, em diversos momentos o condutor, que estava em um veículo roubado, furou semáforos e cruzamentos

Na manhã deste sábado (11), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do batalhão de ROTAM, em ação da equipe GTAM BRAVO 01, prendeu um homem após perseguição de um veículo roubado, que estava com a placa clonada, na área de Taguatinga Norte. A ação ocorreu às 9h30.

Por meio do centro de inteligência, a PMDF descobriu que um veículo clonado de placa do GO, modelo Argo cor branca, estava trafegando pela EPTG. Ao localizar o veículo e determinar a parada para abordagem, o condutor saiu em fuga pelo centro de Taguantiga, indo em direção à área residencial da QNA 5, quando colidiu com um veículo estacionado.

Depois do acidente, o veículo roubado acessou a acessar a comercial norte pela contramão, onde colidiu lateralmente com um ônibus. Ele seguiu em fuga em alta velocidade pela contramão da comercial norte até a altura do cruzamento da QNA54/QNE 02, com perigo aos veículos e pedestres no local. Então, ele colidiu bruscamente com outro veículo, um Toyota Hilux.

Abordado, o indivíduo foi conduzido à 12ª DP junto com todos os proprietários dos veículos envolvidos, para registro de ocorrência e providências cabíveis.

Segundo os policiais, em diversos momentos o condutor, que estava em um veículo roubado, furou semáforos e cruzamentos. Ele ainda buscou colisão das motocicletas do GTAM para tentar fugir. O homem estava usando tornozeleira eletrônica.