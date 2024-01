Restaurantes Comunitários aceitarão pagamento por Pix

O DF possui 16 restaurantes comunitários, com almoço custando R$ 1. Alguns deles também servem café da manhã e janta

A partir de fevereiro, os 16 restaurantes comunitários do Distrito Federal passarão a aceitar o pagamento via Pix. A regulamentação foi assinada ontem (2) pela governadora em exercício Celina Leão (PP), e os estabelecimentos têm o prazo de 30 dias para se adequar.

As empresas responsáveis pela gestão dos restaurantes comunitários deverão instalar placas em cada unidade, indicando a opção de pagamento via Pix, e a sinalização deve oferecer instruções claras para quem optar por essa modalidade. A fiscalização da operacionalização do novo método de pagamento é de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes-DF).

O almoço custa R$ 1, e alguns dos restaurantes comunitários também servem café da manhã e jantar. Confira a lista: