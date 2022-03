Após incêndio, mercado em Santa Maria precisará ser demolido

A estrutura do local era dividida entre depósito e área de circulação de clientes, separadas por parede de alvenaria

Após ser atingido por um incêndio na última terça-feira (22), um supermercado, na quadra 209 da Santa Maria, precisou passar por uma inspeção da Defesa Civil para investigar a situação da estrutura do prédio.

Segundo a defesa, o prédio deverá ser demolido e, caso o dono deseje, ser reconstruída. Para isso, ele deverá apresentar um laudo elaborado por um profissional ou uma empresa habilitada, de maneira a ser comprovada a segurança do local.

A estrutura do local era dividida entre depósito e área de circulação de clientes, separadas por parede de alvenaria. O fogo ficou restrito ao depósito, construído em perfis e chapas metálicas, sendo que a área de circulação de clientes foi afetada apenas pela fumaça. A parte elétrica de todo o imóvel foi prejudicada.

As causas do incêndio serão apuradas pela Perícia do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).