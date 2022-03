Incêndio atinge depósito de cadeiras em capela na Estrutural

De acordo com os Bombeiros, os populares teriam tentado apagar o fogo utilizando uma mangueira de jardim

Um incêndio atingiu o depósito de cadeiras da capela Nossa Senhora da Esperança, localizada na quadra 03 da Cidade Estrutural, na manhã desta quarta-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando a equipe chegou no local o fogo já consumia o depósito.

A equipe de resgate encontrou muita fumaça, com o incêndio consumindo o depósito de cadeiras. De acordo com os Bombeiros, os populares teriam tentado apagar o fogo utilizando uma mangueira de jardim.

Como a iniciativa não foi suficiente, a equipe realizou manobras de confinamento do foco e o resfriamento das paredes laterais que separavam um segundo depósito, no qual continha alimentos e materiais diversos que foram preservados com a ação dos bombeiros.

Não houve feridos no local e a perícia de incêndio foi acionada. O local foi deixado aos cuidados dos responsáveis da capela.