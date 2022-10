Após colisão frontal na BR 251, sete vítimas são transportadas ao hospital

Uma criança de 10 meses não resistiu e veio a óbito após o acidente

Por João Victor Rodrigues

O acidente ocorreu na BR 251/ DF 001, em Santa Maria. Aproximadamente 2 Km após a Área Alfa da marinha no sentido São Sebastião.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência às 21h38 dessa sexta-feira, empenhando seis viaturas e vinte e dois militares.

Uma criança de 10 meses, sexo masculino, passageira do Sandero, foi encontrada ao solo em parada cardiorrespiratória, recebendo atendimento de uma enfermeira que passava pelo local.

Prontamente a equipe do Corpo de Bombeiros assumiu a criança adotando o protocolo de reanimação em aproximadamente 5 minutos obteve êxito revertendo a PCR e iniciando imediatamente o transporte do bebê para o Hospital de Santa Maria.

Durante o deslocamento, já próximo da unidade hospitalar, o bebê teve outra parada cardiorrespiratória e reiniciaram imediatamente o protocolo até a chegada ao hospital , onde com atuação da equipe médica do HRS, após aproximadamente mais 40 minutos de esforços , não foi possível a reversão do quadro, sendo confirmado o óbito do bebê.

Uma criança de 4 anos, passageiro do Sandero, encontrado sendo amparado no colo de um popular ,foi transportado, consciente, e estável para o Hospital Regional do Gama , apresentando um corte no lábio e escoriações pelo corpo.

O transito foi interditado durante as operações de resgate.

Policia Rodoviária Federal foi acionada e permaneceu no local após desmobilização do CBMDF. Não temos informações da dinâmica do incidente.