Após bater em poste, homem fica preso às ferragens

Após acertar o poste, o condutor não conseguiu sair do veíulo, e os agentes do CBMDF cortaram a lataria do carro

Por volta das 04h30 da manhã deste sábado (13), o Corpo de bombeiros Militar (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência no balão de acesso ao Jardim Botânico e São Sebastião, onde o motorista de um Classic branco colidiu com um poste. Foram empregadas duas viaturas e nove militares para atender a ocorrência. O condutor, um homem de 31 anos, ficou preso às ferragens. Para salvamento da vítima, foi necessário cortar a lataria do veículo. Ele foi transportado ao Hospital de Base com suspeita de traumatismo cranioencefálico, consciente e desorientado. Não foi necessário interditar a via para o socorro. A PMDF foi acionada para o local, mas a dinâmica do acidente não foi informada.