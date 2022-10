Após bater em árvore, motorista é levado ao hospital

O condutor estava sozinho no carro, consciente e orientado, mas apresentava corte facial e ferimento hemorrágico no joelho direito

Já era por volta de 00h30 quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência de acidente envolvendo um carro e uma árvore, na Quadra 5 da Vila dos Buritis, em Planaltina.

Foram necessárias duas viaturas e nove militares. Chegando ao local, a equipe encontrou um Fiat Pálio, que colidiu frontalmente com uma árvore no centro do balão da via. A dinâmica do acidente ainda não foi informada.

O condutor estava sozinho no carro, consciente e orientado, mas apresentava corte facial e ferimento hemorrágico no joelho direito. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros, com curativo e imobilização, seguindo o protocolo de trauma, e o transportaram ao Hospita Regional de Planaltina para uma avaliação médica.