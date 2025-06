Apoio ao projeto Irriga DF em área rural do Sol Nascente/ Pôr do Sol é reforçado

De 12 a 14 de junho, o Instituto Brasília Ambiental marca presença na segunda edição da SFA Itinerante e do projeto Irriga DF, realizados na Escola Classe Córrego das Corujas, localizada na área rural do Sol Nascente/Pôr do Sol. Com atendimento ao público das 9h às 17h, o evento reúne iniciativas voltadas ao fortalecimento da produção rural, com foco na sustentabilidade e no acesso facilitado a serviços públicos.

Representantes da Superintendência de Licenciamento (Sulan), da Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água (Sucon) e da Ouvidoria do Brasília Ambiental se revezam no estande da autarquia para tirar dúvidas da população, distribuir materiais informativos sobre a fauna e flora do Cerrado e promover a educação ambiental.

Um dos destaques da programação foi a palestra “Meio Ambiente e Sustentabilidade voltados à produção rural”, realizada nesta sexta-feira (13), às 14h. A apresentação foi conduzida pelas superintendentes Nathália Almeida (Licenciamento), Marcela Versiani (Conservação e Biodiversidade) e Simone de Moura Rosa (Fiscalização), que abordaram práticas sustentáveis no contexto da agricultura.

Na cerimônia de abertura, ocorrida na quinta-feira (12), o superintendente de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (SFA/DF), Aneilton Veras, enfatizou a importância dos agricultores familiares. “Este evento simboliza a reafirmação do pacto do poder público com quem cultiva e traz o alimento ao campo”, afirmou.

A SFA Itinerante leva serviços de consultoria técnica, apoio administrativo e orientações sobre programas públicos até áreas rurais de difícil acesso. Já o projeto Irriga DF tem como objetivo incentivar a adoção de tecnologias de irrigação, fundamentais para a segurança alimentar e a produtividade agrícola em regiões afetadas pela escassez hídrica.

Para a vice-governadora do DF, Celina Leão, ações como essa fortalecem o compromisso ambiental. “Levar serviços técnicos e conhecimento diretamente ao produtor é essencial para o futuro sustentável do Distrito Federal”, destacou.

O presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer, também celebrou a iniciativa. “Com ações itinerantes como esta, aproximamos as instituições públicas da comunidade rural, garantindo assistência técnica e ambiental para que o produtor se desenvolva de forma sustentável”, concluiu.

Com informações do Instituto Brasília Ambiental