Aplicativo recebe informes de vazamento de água e de esgoto 

A partir da entrada no sistema, uma equipe de manutenção se desloca até o local e corrige o vazamento ou desobstrui a rede de esgoto

As redes de tubulações de água e de esgoto da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) percorrem mais de 17 mil quilômetros em todas as regiões administrativas da capital federal. Desse total, são 9.681,5 km de tubulações de distribuição de água e 7.618,5 km de redes coletoras de esgoto.

Com uma malha tão extensa, a companhia conta com o apoio da população para informar eventuais vazamentos de água ou extravasamentos de esgoto. O ideal é comunicar à Caesb o mais rápido possível para evitar danos ao meio ambiente à própria comunidade, ajudando a combater o desperdício de água.

A partir da entrada no sistema, uma equipe de manutenção se desloca até o local e corrige o vazamento ou desobstrui a rede de esgoto que esteja transbordando. Atualmente, a opção mais prática e rápida para informar um vazamento é utilizar o aplicativo Autoatendimento da Caesb, desenvolvido para os sistemas Android e iOS. O app é gratuito e conta com 20 serviços disponíveis.

Utilizando tecnologia de geolocalização (GPS), o usuário pode marcar o local exato do vazamento, enviar uma foto que identifique a área, escolher entre as opções água ou esgoto e indicar um ponto de referência (próximo a uma calçada, a um determinado prédio ou em área verde), para agilizar o trabalho das equipes de manutenção. A partir dessas informações, os serviços são atribuídos aos técnicos, conforme a intensidade do vazamento e o risco ao meio ambiente.

Também é possível informar o vazamento de água ou extravasamento de esgoto por outros canais de atendimento, como o portal de serviços da Caesb, escritórios regionais, postos Na Hora, WhatsApp (exclusivo para moradores de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Sobradinho e Planaltina) e a Central 115.

Funcionalidades

Os usuários do aplicativo Autoatendimento da Caesb podem solicitar mais de 20 serviços. Pelo app, é possível consultar segunda via de conta, histórico de consumo, simulação de tarifa e situação de débitos. Também podem ser solicitadas funcionalidades como revisão de conta, alteração de titularidade e vencimento e autoleitura de hidrômetro.

Estão disponíveis ainda avisos de falta d’água, dados da qualidade da água no Lago Paranoá e links úteis, como aspectos do Código de Defesa do Consumidor, FAQ e Resolução Adasa nº 14/2011.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Baixe o aplicativo no sistema Android.

Para baixar o aplicativo no sistema iOS, clique neste link.

Com informações da Agência Brasília