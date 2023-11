Apartamento pega fogo na Asa Sul

Ao chegar no local a equipe se deparou com o apartamento em chamas e com muita fumaça saindo da janela do 1º andar

Nesta quarta-feira (16), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de que um edifício na Asa Sul estava pegando fogo. O incêndio ocorreu por volta das 14h22 na SHIGS 714 Bloco D.

Ao chegar no local a equipe se deparou com o apartamento em chamas e com muita fumaça saindo da janela do 1º andar. Imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) acionou o protocolo de incêndios e a verificação por buscas de vítimas.

No decorrer do processo o incêndio foi apagando e a equipe encontrou o local que deu início ao incêndio, um dos quartos do apartamento. Apesar do incêndio ter sido grande, não houve vítimas. Com isso a perícia foi acionada e o apartamento foi deixado aos cuidados da proprietária.