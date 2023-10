Apartamento pega fogo em Samambaia Norte

O primeiro e o segundo andar da edificação foram evacuados no momento das operações de combate ao incêndio

Um apartamento em Samambaia Norte, pegou fogo na tarde deste domingo (29). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conseguiu controlar as chamas. Não houve feridos.

Chegando ao local da emergência, a equipe de socorro se deparou com muita fumaça saindo pela janela de um apartamento do primeiro andar de uma edificação de quatro pavimentos. Foi feito um ataque interno, rápido e direto às chamas, culminando com a extinção e evitando assim, o alastramento para os demais ambientes e apartamentos vizinhos.

O primeiro e o segundo andar da edificação foram evacuados no momento das operações de combate ao incêndio, sendo liberado o retorno das pessoas para os respectivos apartamentos assim que finalizaram as operações de rescaldo.

A perícia de incêndio foi acionada, o imóvel ficou aos cuidados do filho da síndica.