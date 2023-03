Apartamento pega fogo e mobiliza Bombeiros em Planaltina

Apartamento em Planaltina pegou fogo por volta das 3H na madrugada desta sexta-feira, apenas um apartamento do prédio foi incendiado

Apartamento em Planaltina pegou fogo por volta das 3H na madrugada desta sexta-feira (31). O corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência, chagando ao local encontraram muita fumaça e chamas saindo pelas janelas do apartamento no 3º andar do edifício.

De acordo com a CBMDF no momento em que o incêndio se iniciou, muitos moradores abandonaram suas residências, mas foi realizado uma busca minuciosa e acabaram encontrando três pessoas e três cães, em um apartamento próximo.

Das pessoas localizadas, duas adultas e uma adolescente, todas inalaram fumaça, mas somente a uma adolescente de 15 anos, precisou ser transportada para a UPA de Planaltina, com queixa de dor na garganta, porém, estava consciente, orientada e estável.

Após se certificar que não havia pessoas no prédio, iniciaram rapidamente o combate às chamas, confinando o incêndio e atacando diretamente os focos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal orienta a toda a população, que em caso incêndio ligue imediatamente para o número 193, informando o endereço correto do local e se possível um ponto de referência conhecido. Orienta ainda, a jamais se tentar apagar as chamas por conta própria, o que o colocaria em situação risco, podendo se tornar uma vítima.