ANTT reajusta preço das passagens de ônibus do Entorno

Uma ideia de consórcio interfederativo que una o DF, Goiás e a União para o transporte público do Entorno está sendo pensada

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (3) a medida da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que reajusta o preço das passagens de ônibus entre o Distrito Federal e o Entorno em 12%. O aumento começa a valer no domingo (5).

De julho de 2021 a fevereiro deste ano, a gestão do transporte público do Entorno era de responsabilidade da Secretaria de Mobilidade Pública do DF. Entretanto, após tentativa de reajuste de 26% nas passagens dos ônibus do Entorno, barrada pelo STF, a gestão foi devoldida para a União.

Em reunião realizada entre Celina Leão, governadora do DF em exercício, e Ronaldo Caiado, governador do Goiás, foi levantada a ideia de criar um consórcio interfederativo que una o DF, Goiás e a União para o transporte público do Entorno.

O plano é que os três dividam uma tarifa técnica de forma igualitária para arcar com a diferença entre a tarifa paga pela população e a paga por eles.