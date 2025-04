Aniversário de Brasília terá programação especial para pessoas idosas na Esplanada

Para celebrar os 65 anos de Brasília, a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF) promove, na próxima segunda-feira (21), uma manhã dedicada às pessoas idosas, com atividades gratuitas de bem-estar, saúde, cultura e lazer. O evento deve receber mais de 2 mil participantes em um espaço exclusivo na Esplanada dos Ministérios, em frente ao palco principal da festa.

A iniciativa faz parte do projeto Viver 60+, que promove ações contínuas de valorização da pessoa idosa no DF. Ao todo, dezenas de tendas temáticas estarão montadas com serviços e experiências voltadas ao envelhecimento ativo e saudável.

Programação

8h30 às 9h – Cantores sertanejos

9h às 9h20 – Alongamento

9h20 às 9h40 – Zumba

9h40 às 10h – Funcional Idosa

10h às 10h20 – Relaxamento com técnicas de respiração, ioga e meditação

10h20 às 10h30 – Louvores com cantores sertanejos

Com informações Agência Brasília