A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do GTOP 21, recuperou uma motocicleta furtada e deteve um homem na madrugada deste sábado (20), nas imediações do Conjunto Nacional, região central de Brasília.

Durante patrulhamento, os policiais abordaram o suspeito que conduzia o veículo. Após consulta, foi constatado que a motocicleta havia sido furtada em 9 de janeiro deste ano, na Ceilândia.

O homem e o veículo foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.