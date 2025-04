Adolescente é apreendido com celular furtado na Candangolândia

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde deste sábado (19), na Candangolândia, após ser flagrado com um celular com restrição por roubo ou furto. A ação foi realizada por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 25º Batalhão (Gtop 45).

Durante patrulhamento na QR 4, Conjunto E, os policiais notaram que o jovem tentou se esconder atrás de um carro ao avistar a viatura. A atitude levantou suspeita e motivou a abordagem.

Durante a revista, os militares encontraram um aparelho celular com o adolescente. Após consulta ao sistema da Anatel, foi constatada restrição por roubo ou furto. Questionado, o jovem alegou ter comprado o telefone em uma feira e disse não possuir nota fiscal.

O menor foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi autuado por receptação.