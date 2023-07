Projeto oferece 120 vagas em cursos de fotografia, teatro e outras áreas

Serão oferecidas oficinas de artes visuais, fotografia, teatro, música, gestão de projetos e DJ. Aulas estão marcadas entre os dias 24 e 28 de julho

O projeto Escola Show oferece, de 24 a 28 de julho, no Complexo Cultural de Samambaia, oficinas gratuitas nos campos do empreendedorismo cultural e artístico. Serão ofertadas aulas de artes visuais, fotografia, teatro, música, gestão de projetos e discotecagem (DJ).

Cada curso tem duração de 15 horas-aula. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h. As turmas terão até 20 pessoas.

O curso busca atender, sobretudo, estudantes do ensino médio e educadores. Porém, qualquer pessoa com 16 anos ou mais pode se inscrever. As inscrições podem ser feitas através do formulário. Ao fim das aulas, todos receberão certificado.

Serviço:

Escola Show

Local: Complexo Cultural de Samambaia – QD 301, CJ. 05, lote 01 – Samambaia Sul, Brasília-DF

De 24 a 28 de julho

Aulas segunda à sexta, das 14h às 17h

Inscrições neste formulário

Mais informações: (61) 99329-3480 / (61) 99908-4963 / www.escolashow.com