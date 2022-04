Ampliação da Estrada Parque Aeroporto vai diminuir congestionamentos

Fruto de um investimento de R$12 milhões, novo trecho vai sustentar cerca de 100 mil motoristas diariamente

Elisa Costa

O governador Ibaneis Rocha (MDB) inaugurou na manhã de ontem, a ampliação da Estrada Parque Aeroporto (DF-047), que vai aumentar o fluxo de veículos no trecho em 70%, podendo beneficiar 100 mil pessoas diariamente. “Uma obra importante para a mobilidade da nossa cidade”, comentou o mandatário. “Essa região concentra um grande fluxo e agora nós ampliamos para dar mais conforto aos motoristas”, finalizou.

Com um investimento de R$12 milhões, vindo de um contrato entre o governo federal e o Governo do Distrito Federal (GDF), a obra proporcionou a construção de mais duas faixas de rolamento, ciclofaixas, ciclovias, sinalização horizontal e vertical e barreiras de concreto. Dessa forma, os moradores do Lago Sul, Park Way, Gama e Entorno poderão contar com mais facilidade e rapidez ao longo da via, que ganhou mais 2 quilômetros de extensão.

O novo trecho liga a Estrada Parque Dom Bosco (DF-025) e a Estrada Parque Guará (DF-051), entre o balão Dona Sarah Kubitschek e o Viaduto Camargo Corrêa.Tudo foi feito pelo Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), que gerou 50 postos de emprego durante o período de construção. A ampliação, que começou em maio de 2020, vai dar um acesso único para aqueles que querem ir ao aeroporto, tornando o trajeto mais rápido. Quem passa pela Saída Sul terá duas faixas para acessar o Gama e Valparaíso e quem vai para o Lago Sul poderá utilizar o contorno.

Segundo o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur, as marginais darão funcionalidade às duas pontes antigas que existiam no local. “Antes, tínhamos três faixas que se transformavam em uma, e ocorria um estrangulamento na saída do túnel do aeroporto. Agora, temos seis faixas sentido Brasília e cinco no sentido aeroporto”, pontuou. Em novembro do ano passado, quando a obra estava 50% concluída, o diretor comentou que o aeroporto é a porta de entrada de Brasília e por isso, o local deveria estar em perfeitas condições.

Para o administrador regional do Lago Sul, Rubens Santoro Neto, a obra vai melhorar o acesso à região. “Cheguei em Brasília em 1971 e essa era a única via para o Lago Sul, porque a gente não pensava nas pontes que temos”, explicou. “A obra do túnel foi feita e a adequação do sistema viário aqui para baixo estava insuficiente para o volume de carros, por isso é uma obra necessária e de extrema qualidade”, concluiu o gestor.

Nova linha de ônibus

E por falar em mobilidade, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) vai criar uma nova linha de ônibus para quem precisa ir até o Aeroporto Internacional de Brasília. Os coletivos da linha 073.4 começaram a atuar a partir dessa segunda-feira (11), e farão 16 viagens diárias entre o Park Way e o terminal. Segundo Marco Antônio, subsecretário de operações da Semob, a quantidade de ônibus em alguns horários estava em falta: “O novo serviço ajudará a reforçar o atendimento atual”.

As partidas serão nas proximidades da estação do BRT do Park Way, com ida até o aeroporto e retorno num percurso circular. As viagens serão feitas pela empresa Pioneira, com tarifa de R$3,80 e acontecem apenas de segunda a sexta-feira, com saídas intercaladas entre 5h40 e 15h30.

Quarta ponte é anunciada

O GDF também anunciou nesta semana a construção de uma quarta ponte sobre o Lago Paranoá, que vai ligar a área central de Brasília e o Eixo Norte, sendo implantada entre a L4 Norte e a BR-020, próximo a Sobradinho. A via contará ainda com faixas exclusivas para ônibus, ciclovias, ciclofaixas e infraestrutura cicloviária. A execução vai custar cerca de R$3,8 bilhões de reais, fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão administrativa.

A obra é prevista no Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do DF (PDTU-DF) e será discutida em consulta pública virtual até o 13 de maio, e em audiência pública presencial, marcada para o dia 29 de abril. a população poderá opinar sobre os estudos técnicos, sobre o modelo econômico-financeiro e jurídico da PPP e sobre as minutas de edital e contrato.