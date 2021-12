Amazon firma acordo com GDF para treinar micro, pequenas e médias empresas no DF

A Amazon oferecerá treinamentos gratuitos via webinars, onde as MPEs terão contato direto com alguns executivos da empresa

Cada vez mais as vendas online impulsionam o comportamento do varejo. Empresários de micro, pequenas e médias empresas do Distrito Federal terão a oportunidade de se capacitarem com a Amazon Brasil para expandir seu empreendimento ao mundo online.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF e a Amazon Brasil firmaram uma parceria que visa a integração das micro, pequenas e médias empresas (MPEs) do Distrito Federal ao e-commerce, além de auxiliar no processo de digitalização.

A Amazon oferecerá treinamentos gratuitos via webinars, onde as MPEs terão contato direto com alguns executivos da empresa, os empresários também poderão esclarecer dúvidas quanto ao processo de vendas online. A princípio, o Protocolo de Intenção terá 12 meses de duração, com a possibilidade de ser prorrogado.

Ao longo do treinamento, a Amazon irá ensinar o passo a passo aos empresários, desde criar a conta online a vender seus produtos na internet.

Jesuíno Pereira, secretário de Desenvolvimento Econômico do DF, está otimista com a parceria.

“As Micro, pequenas e médias empresas formam a espinha dorsal da nossa economia. Elas também serão muito beneficiadas com essa capacitação. E outro ponto muito positivo é que o DF está numa localização privilegiada. Ou seja, ajuda na implantação de Centros de Distribuição de grandes empresas e cria oportunidades para desenvolverem a atuação em Marketplace”, explica o secretário.

O diretor da Loja de Vendedores Parceiros da Amazon, Ricardo Garrido, também reforçou a importância do trabalho em conjunto com o Estado para capacitar pequenos e médios empresários: “A Amazon está empenhada em apoiar os pequenos e médios empresários do Brasil para que eles possam atender a crescente demanda dos clientes com agilidade e conveniência. A série de treinamentos vai ajudar MPEs do Distrito Federal a digitalizarem seus negócios, vendendo produtos locais para todo o País”, disse Garrido.

Em novembro do ano passado, a Amazon abriu um centro de distribuição em Santa Maria, gerando mais de 140 empregos direitos.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas clicando neste link.