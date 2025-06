Adolescente é apreendido por ato análogo ao tráfico de drogas no Guará II

Na madrugada deste sábado (21), por volta das 3h30, um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por envolvimento em ato infracional análogo ao tráfico de drogas, na QE 40 do Guará II.

De acordo com a corporação, policiais do 4º Batalhão realizavam patrulhamento na região quando foram abordados por moradores que denunciaram a presença de um indivíduo vendendo entorpecentes em uma praça da área. Os populares relataram ainda que o suspeito vestia um casaco branco.

Com base nas informações recebidas, a equipe se deslocou até o local indicado e avistou dois jovens, sendo um deles com as características descritas.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos demonstraram nervosismo e tentaram se afastar, levantando suspeitas.

Durante a abordagem, os policiais flagraram o momento em que um dos indivíduos arremessou objetos no chão.

Na verificação, foram encontrados oito invólucros com uma substância em pó semelhante à cocaína, além de R$ 50 em dinheiro e um aparelho celular.

O menor foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde o caso foi registrado para as providências legais.