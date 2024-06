Alunos do COP de Samambaia conhecem palco de torneio mundial de beach tennis

Os alunos do Centro Olímpico e Paralímpico (COP) de Samambaia tiveram uma manhã de muita emoção e diversão nesta quarta-feira (19). Os estudantes visitaram o Arena BRB, em Brasília, durante visita ao ITF Sand Series Brasília Classic, um dos principais torneios de beach tennis no mundo. Entre os dias 10 e 16 deste mês, a capital recebeu o torneio pela quarta vez.

Desde cedo, crianças e adolescentes estavam prontos para viver a experiência de estar no mesmo lugar em que atletas profissionais de vários países jogaram nos últimos dias, como o francês Nicolas Gianotti, atual número um do mundo no beach tennis.

“Esse tipo de experiência é de suma importância porque faz com que os alunos tenham uma vivência dentro de uma arena profissional, onde grandes atletas mundiais estiveram”, ressalta o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

O secretário adianta que o Governo do Distrito Federal (GDF) tem estudado a possibilidade de incluir novas modalidades na grade dos 12 COPs da capital, incluindo o beach tennis. Atualmente, os centros contam com aulas de basquete, futebol, vôlei e natação, entre outras atividades.

Para Aluízio Souza, professor do COP de Samambaia, a iniciativa faz com que os alunos tenham a oportunidade de acesso a outras modalidades. “Eles têm que vivenciar novas modalidades. Às vezes, a gente fica preso ao futebol porque é muito popular, mas as vivências que eles têm e as experiências que eles estão aprendendo aqui, nada apaga isso e nada tira deles”, afirma.

O COP de Samambaia foi o quarto a visitar a estrutura do ITF Sand Series Brasília Classic. Alunos dos centros do Setor O, do Parque da Vaquejada e do Recanto das Emas também tiveram a chance de colocar o pé na areia.

Os Centros Olímpicos e Paralímpicos do DF atuam para promover atividades desportivas e de lazer, integradas a outras formas de atendimento socioeducativo, para o desenvolvimento físico, pessoal e social de crianças, adolescentes, adultos e idosos, incluindo pessoas com deficiência.

Kevin Bandeira, de 11 anos, é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e diz preferir jogar futebol. Mesmo assim, ele confessou ter se divertido aprendendo a jogar beach tennis. “Foi a primeira vez que eu vim aqui. Fui muito bem, me diverti.”

“É de suma importância proporcionar essa convivência e socialização entre os alunos. No caso do Kevin, ele tem a socialização com os meninos, começa a interagir e a se conhecer melhor”, diz Aluízio Souza.

Craque no futebol, Jorge Mendes, 9 anos, incentiva os colegas a descobrir o esporte favorito. “Eu achei o beach tennis bem esportivo. O COP tem muitas modalidades. Então, quando você acha que não tem talento, um dom, você pode jogar beach tennis ou vários outros esportes.”

Final emocionante

Durante o torneio, o público presenciou finais emocionantes com a dupla brasileira Vitória Marchezini e Sophia Chow, que levou a melhor e conquistou o pódio da competição. O francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto foram os campeões no masculino, na Arena BRB.

“Esta edição do Sand Series vai ficar marcada na história como uma das melhores. Foram duas finais emocionantes, oportunidade em que a nossa cidade mostrou que está preparada para receber grandes eventos esportivos. O beach tennis veio para ficar”, destacou o secretário Renato Junqueira.

*Com informações da Agência Brasília