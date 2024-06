Incêndio em lanchonete assusta trabalhadores e transeuntes na Esplanada dos Ministérios

Por Késia Alves

[email protected]

Um incêncio em lanchonete na Esplanada dos Ministérios assustou trabalhadores e pessoas que passavam por pero na tarde desta quarta-feira (19). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), duas viaturas foram descoladas para o local por volta das 14h. Ao chegar na lanchonete, os militares visualizaram bastante fumaça e iniciaram imediatamente o combate às chamas.

O fogo foi controlado rapidamente, impedindo sua propagação para o restante do imóvel. Além disso, foram utilizados ventiladores nas edificações vizinhas devido a grande quantidade de fumaça. O incidente aconteceu na Esplanada dos Ministérios, entre os Blocos B e C, sentido Congresso Nacional, no Plano Piloto – DF

O gerenciamento dos riscos e o rescaldo foram feitos. Segundo as equipes do CBMDF, o proprietário da lanchonete recusou a perícia e ainda não é conhecida a causa do incêndio.