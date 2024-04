O que abre e o que fecha no feriado do Dia do Trabalhador

Com a chegada do feriado do Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira (1º), os brasilienses devem ficar atentos às alterações no horário de funcionamento de serviços públicos e órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF).

Confira o que abre e o que fecha durante o feriado:

Transporte

Na quarta-feira (1º), o Metrô-DF irá funcionar das 7h às 19h e os ônibus seguirão a tabela horária de domingo. Para consultar os horários basta acessar o site DF no Ponto.

Trânsito

Não haverá atendimento nos postos do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) no feriado. Os servidores que atuam na engenharia e fiscalização trabalharão em regime de escala. Os serviços online, disponíveis por meio do aplicativo Detran Digital e do Portal de Serviços do Detran-DF, funcionarão normalmente.

Neste 1º de maio, também não haverá expediente para servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF) que atuam no atendimento ao público – Setor de Multas e Penalidades, e Protocolo.

Além disso, não serão realizadas as operações de mobilidade na Estrada Parque Ceilândia (DF-095 / Estrutural), na Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul, e na BR-070.

Ceasa

A Ceasa estará fechada no dia 1º de maio.

Justiça e cidadania

Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), não haverá atendimento presencial nos serviços da pasta no feriado, incluindo nos núcleos de atendimento do Na Hora, Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) e Direito Delas, que funcionarão exclusivamente em regime de plantão por meio do telefone (61) 98382-0130.

Demandas urgentes dos Conselhos Tutelares poderão ser registradas pelo telefone 125, contato da Coordenação de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca). Para atendimento de pautas emergenciais referentes ao Centro Integrado 18 de Maio, o contato deverá ser feito pelo número (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

Serviço social e trabalho

Os centros de Referência de Assistência Social (Cras), de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e de Convivência (Cecons) estarão fechados nesta quarta.

Os restaurantes comunitários de Planaltina, Recanto das Emas, Sol Nascente/Pôr do Sol e de Arniqueira serão os únicos que permanecerão funcionando durante o feriado. As demais unidades não abrirão neste feriado.

Os centros Pop, unidades de acolhimento, unidades de proteção social (UPS) 24h e a Central de Vagas não terão os atendimentos interrompidos no período, funcionando normalmente.

As agências do trabalhador não abrirão no dia.

Segurança

• PMDF – A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) funciona todos os dias da semana, de forma ininterrupta, incluindo o feriado do Dia do Trabalhador. A corporação pode ser acionada a qualquer momento pelo número 190.

• CBMDF – O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) também opera ininterruptamente para atender emergências. O contato pode ser feito pelo telefone 193. Já os serviços de expediente administrativo interno não funcionam neste feriado.

• PCDF – Todas as 31 delegacias circunscricionais do DF irão operar em regime de plantão ininterrupto. Também funcionam 24 horas as duas delegacias de Atendimento à Mulher (Deam I e II) e as duas delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II).

As unidades que atuarão como centrais de flagrantes durante o feriado são: 1ª DP (Asa Sul), 5ª DP (área central), 6ª DP (Paranoá), 12ª DP (Taguatinga centro), 13ª DP (Sobradinho), 15ª DP (Ceilândia centro), 16ª DP (Planaltina), 18ª DP (Brazlândia), 20ª DP (Gama), 21ª DP (Taguatinga Sul), 24ª DP (Setor O), 26ª DP (Samambaia Norte), 27ª DP (Recanto das Emas), 30ª DP (São Sebastião) e 33ª DP (Santa Maria).

• Defesa Civil – A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil (Sudec) manterá equipes de plantão 24 horas e seu efetivo permanecerá de sobreaviso, sendo acionado por plano de chamada em caso de necessidade.

• Fiscalização – A Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal) informa que o cronograma de fiscalização e operações funcionará normalmente na data, enquanto os Núcleos de Atendimento ao Cidadão estarão fechados durante todo o feriado e reabrem na quinta (2), às 8h.

Água e energia

A Companhia Ambiental de Saneamento do DF (Caesb) informa que não haverá expediente neste dia 1º na sede e nos postos de atendimento. Já as equipes de operação e manutenção irão trabalhar normalmente. O aplicativo da Caesb, o site e o telefone 115 funcionam 24 horas por dia, sem interrupções.

As lojas de atendimento presencial da Neoenergia Brasília estarão fechadas nesta quarta. A distribuidora ressalta que os canais digitais para atendimento seguirão disponíveis 24 horas, pelo WhatsApp (61) 3465-9318, pelo aplicativo, por meio da Agência Virtual, e pelo número 116.

O atendimento emergencial da Neoenergia, para eventuais faltas de energia, segue funcionando normalmente, em regime de plantão, 24 horas por dia, sete dias por semana.

As equipes de manutenção da Companhia Energética Brasília (CEB Ipes) atenderão normalmente no dia. Não haverá atendimento ao público.

Lazer

• Eixão do Lazer – O tradicional Eixão do Lazer, no Eixo Rodoviário (DF-002), estará fechado para o trânsito de veículos e aberto ao público no dia 1°, entre 6h e 18h.

• Zoológico – O Jardim Zoológico de Brasília estará aberto normalmente, das 8h30 às 17h, com a bilheteria fechando às 16h.

Saúde

• Samu – Atendimento 24 horas pelo telefone 192.

• Emergências– As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

• Atendimento de pacientes com dengue – Pessoas com sintomas da doença contarão com 11 tendas de acolhimento em funcionamento. Confira os horários e os locais de atendimento neste link.

• ‌UBS – Não haverá atendimento no feriado. Na quinta-feira (2), a rede de 176 unidades básicas de saúde retorna ao funcionamento normal.

• Vacinação – Não haverá atendimento durante o feriado. Na quinta-feira (2), mais de 100 locais voltam a atender normalmente. Confira aqui os endereços e horários.

• Saúde Bucal – Não haverá atendimento odontológico nas UBSs nem nos centros de especialidades odontológicas (CEOs) neste feriado. O atendimento nestes locais será retomado na quinta-feira (2). O serviço de urgência odontológica funciona normalmente, 24h, no pronto-socorro do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

• Caps – Os centros de atenção psicossocial (Caps) do tipo III e os centros de atenção psicossocial álcool e outras drogas III (Caps AD III) funcionam normalmente, com acolhimento 24 horas. Já os Caps tipos I e II e o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi) não abrem.

• Farmácias de Alto Custo – As unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), mais conhecidas como Farmácias de Alto Custo, fecham neste feriado. O atendimento será retomado na quinta (2).

• Ambulatórios e policlínicas – Os ambulatórios e as policlínicas não abrem, voltando ao atendimento normal na quinta (2).

• Hemocentro – Sem funcionamento no feriado. O atendimento será retomado na quinta (2), das 7h15 às 18h.

Parques

O Instituto Brasília Ambiental informa que os parques ecológicos e unidades de conservação administrados pelo órgão estarão funcionando normalmente na quarta-feira. Confira abaixo os horários de funcionamento:

• Parque Recreativo do Gama – Aberto todos os dias, das 6h às 18h

• Parque Distrital das Copaíbas – Aberto todos os dias, das 8h às 18h

• Monumento Natural Dom Bosco – Aberto todos os dias, das 6h às 20h

• Parque Ecológico do Paranoá – Aberto todos os dias, das 6h às 18h

• Parque Ecológico Sucupira – Aberto todos os dias, das 6h às 20h

• Parque Ecológico do Lago Norte – Aberto todos os dias, das 6h às 18h

• Parque Ecológico da Asa Sul – Aberto todos os dias, das 6h às 20h

• Parque Ecológico Olhos d’água – Aberto todos os dias, das 5h30 às 20h (portão principal) e das 6h às 18h (portões laterais)

• Parque Ecológico Ezechias Heringer – Aberto todos os dias, das 6h às 22h

• Parque Ecológico de Águas Claras – Aberto todos os dias, das 5h às 22h

• Parque Ecológico do Riacho Fundo – Aberto todos os dias, das 6h às 18h

• Parque Ecológico Areal – Aberto todos os dias, das 6h às 18h

• Parque Ecológico Veredinha – Aberto todos os dias, das 6h às 22h

• Parque Ecológico Cortado – Aberto todos os dias, das 6h às 20h

• Parque Ecológico Três Meninas – Aberto todos os dias, das 7h às 18h

• Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul – Aberto todos os dias, das 6h às 18h

• Parque Ecológico Península Sul – Aberto todos os dias, das 6h às 22h

BRB

As agências do BRB estarão fechadas no Dia do Trabalhador. Nos demais dias da semana, os postos de atendimento funcionam normalmente, das 11h às 16h.

Torre de TV

O mirante da Torre de TV estará aberto para visitação normalmente neste dia 1º, das 9h às 18h45.

SLU

As unidades operacionais do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) funcionarão normalmente no feriado – estarão em operação a Unidade de Recebimento de Entulho (URE), o Aterro Sanitário de Brasília (ASB) e as usinas de compostagem, além das Instalações de Recuperação de Recicláveis (IRR), transbordos e gerências de limpeza.

As coletas convencional e seletiva seguem cronograma normal, conforme disponibilizado no site do SLU. E os papa-entulhos também permanecem abertos para receber os entulhos e restos de obras da população.

As informações são da Agência Brasília