Alunos de escola de gestão compartilhada recebem uniformes

Ao todo, 1.196 enxovais foram entregues aos alunos, compostos por seis peças, entre camisetas, calça, casaco e bermuda

Alunos do Centro Educacional 01 (CED 01) da Estrutural, a primeira escola do Distrito Federal a adotar o modelo compartilhado de ensino entre as secretarias de Segurança Pública e de Educação, receberam os uniformes nesta terça-feira (19).

Ao todo, 1.196 enxovais foram entregues aos alunos, compostos por seis peças, entre camisetas, calça, casaco e bermuda. Os mais de 18 mil uniformes adquiridos serão entregues às demais escolas. A próxima será o Centro de Ensino Fundamental 04 (CEF 04), de Planaltina.

“É gratificante participar de mais uma etapa deste projeto tão importante, que foi adotado pelo Governo do Distrito Federal em 2019 e permanece recebendo incentivos. Hoje é um dia de muita alegria, em que a gente dá identidade aos alunos, fazendo com que se sintam ainda mais parte deste projeto. O governador Ibaneis Rocha é um entusiasta desse projeto e cabe a todos nós trabalharmos para um futuro melhor para vocês, somando todos nossos esforços”, ressaltou o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, que finalizou sua fala dando conselhos aos estudantes: “Fiquem longe das drogas e protejam e respeitem nossas meninas, nossas mulheres. É na escola e em casa que o enfrentamento à violência doméstica começa”.

O secretário-executivo de Educação do Distrito Federal, Isaías Aparecido, destacou a importância da primeira entrega dos uniformes das escolas cívico-militares, ressaltando o valor de uniformizar todos os alunos da rede pública. “Hoje estamos realizando um sonho, que é uniformizar todos os nossos estudantes. A primeira entrega dos uniformes das escolas cívico-militares é um marco significativo para a nossa rede de ensino. Uniformizar todos os alunos, independentemente de sua origem ou condição social, é uma maneira de promover a igualdade e o senso de pertencimento. Além disso, os uniformes contribuem para a identificação e a disciplina, valores fundamentais para um ambiente educacional saudável.”

Para a diretora do CED 01 da Estrutural, Vanessa Nogueira, receber os primeiros uniformes cívico-militares na rede pública de ensino do DF foi gratificante. “É com grande alegria e orgulho que recebemos o uniforme cívico-militar em nossa escola. Ser a primeira instituição de ensino a adotar esse uniforme é um momento histórico para nossa comunidade escolar. Isso reflete o empenho de toda a equipe, dos alunos, dos pais e da comunidade em promover uma educação de excelência. Acreditamos que o uniforme não apenas simboliza disciplina, mas também representa o compromisso com uma educação de qualidade e com valores que formam cidadãos conscientes e responsáveis. Estamos ansiosos para ver o impacto positivo dessa iniciativa em nossos alunos e na comunidade em geral”, ressaltou.

A aluna do 2º ano Maria Clara Oliveira, 17 anos, destacou a importância do uniforme escolar. “Eu achei boa a ideia do uniforme. E é de suma importância para nossa identificação, principalmente quando estamos na rua. O recebimento dos uniformes contribui com a nossa segurança, dentro e fora das escolas.”

Projeto

O projeto das escolas de gestão compartilhada (EGCs) é fruto de uma parceria entre as secretarias de Segurança Pública (SSP-DF) e de Educação (SEEDF) para realização de ações conjuntas. O objetivo é proporcionar uma educação de qualidade, bem como construir estratégias voltadas à segurança comunitária e ao enfrentamento da violência no ambiente escolar, promovendo uma cultura de paz e o pleno exercício da cidadania.

Atualmente, há 12 escolas de gestão compartilhada. A última foi Brazlândia, que teve o modelo aprovado por 85% da comunidade escolar no fim de 2022. “Esse modelo é fruto de parceria com base na confiança da comunidade escolar, que garante aos nossos jovens e professores tranquilidade para exercer plenamente as atividades pedagógicas”, enfatiza o subsecretário de Gestão Compartilhada, da SSP-DFD, Alexandre Ferro.

O projeto das escolas de gestão compartilhada atende às seguintes escolas públicas do Distrito Federal:

→ Centro Educacional 3, de Sobradinho;

→ Centro Educacional 308, do Recanto das Emas;

→ Centro Educacional 1, da Estrutural;

→ Centro Educacional 7, de Ceilândia;

→ Centro Educacional 2, de Brazlândia;

→ Centro Educacional Condomínio Estância III, de Planaltina;

→ Centro Educacional 1, do Itapoã;

→ Centro de Ensino Fundamental 19, de Taguatinga;

→ Centro de Ensino Fundamental 1, do Núcleo Bandeirante;

→ Centro de Ensino Fundamental 407, de Samambaia;

→ Centro de Ensino Fundamental 1, do Riacho Fundo II;

→ Centro de Ensino Fundamental 1, do Paranoá.

As informações são da Agência Brasília