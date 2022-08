Alunos da UnB tem contato com varíola dos macacos e universidade coloca disciplinas em EAD

Os outros alunos receberam um comunica por e-mail, junto a um material de orientação para se protegerem contra o vírus

Após dois alunos de uma turma noturna de comunicação organizacional da Universidade de Brasília (UnB) terem contato com pessoas infectadas com a varíola dos macacos, a universidade decidiu passar as disciplinas que eles frequentam para “exercícios domiciliares”.

Segundo a UnB, os estudantes estão sendo acompanhados pelo setor de vigilância epidemiológica da universidade.

Os outros alunos receberam um comunica por e-mail, nesta quinta-feira (04), junto a um material de orientação para se protegerem contra o vírus.

Entre as práticas sugeridas, está o uso de máscaras, higienização das mãos e objetos pessoais e arejamento dos espaços. “Pedimos que os docentes que ainda resistem em manter janelas e portas abertas reconsiderem e passem a adotar o que temos recomendado”, diz o comunicado.