Alterações no trânsito no fim de semana na W3 Sul e em outras vias do DF

Devido a eventos que serão promovidos neste fim de semana, as equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizarão intervenções no trânsito.

Em razão da comemoração do aniversário do Setor P Sul, em Ceilândia, será realizado um evento próximo à Prefeitura Comunitária, na EQNP 26/30, Área Especial B. A partir da meia-noite de sábado (23), o trecho em frente à Prefeitura Comunitária do P Sul, dos conjunto E ao M, será interditado pelo Detran. A via ficará fechada até o término do evento.

Imagens: Divulgação/Detran-DF

O Passeio Ciclístico CNI será promovido no domingo (24), das 8h às 10h30, no Eixo Monumental. A largada e a chegada dos ciclistas ocorrerão na Praça do Buriti. No trajeto, os participantes seguirão pela via S1 até o Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte), de onde seguem pela via N1 até a Praça do Cruzeiro, retornando para a Praça do Buriti. As equipes de fiscalização do Detran farão as interdições necessárias para a passagem dos ciclistas.

Já a Caminhada da Memória 2023 será realizada na via W3 Sul, no mesmo dia (24). A partir das 6h30, o trecho entre a 504 Sul e a 508 Sul, sentido norte, será interditado e os veículos serão desviados para a via W2 Sul, na altura da 508/509. A concentração dos participantes ocorrerá a partir das 8h, em frente ao Sesc-DF, e a caminhada terá início às 8h30. A via ficará bloqueada até o fim do evento, previsto para as 12h.

No domingo (24), devido à Rua do Lazer do Guará, das 6h às 17h, todos os acessos à Avenida Central do Guará II, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na EQ 31/33, ficarão fechados. Além de realizar as interdições na via, as equipes de fiscalização de trânsito do Detran farão o controle do tráfego nas imediações do evento.

Também no domingo, em razão da 2ª Corrida e Caminhada UnB/HUB, o Detran fará interdições na L3 Norte. A via estará fechada para o trânsito de veículos, nos dois sentidos, no trecho entre a 604 Norte, na altura da Igreja Mundial do Avivamento, e a 607 Norte, próxima à Coordenação Regional de Ensino, das 6h às 12h. A expectativa é de que mil pessoas participem do evento.

A largada e a chegada ocorrerão no estacionamento do Hospital Universitário de Brasília (HUB). A previsão é que a saída dos participantes ocorra às 7h. As equipes do Detran atuarão nas imediações do evento realizando o controle do tráfego e auxiliando a travessia de pedestres.

*Com informações da Agência Brasília