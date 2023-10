Alteração em trecho da DF-001 no Jardim Botânico a partir de segunda (30)

‌Um dos acessos à marginal da rodovia, no sentido Mangueiral-Plano Piloto, altura do condomínio Mansões Califórnia, ficará interditado das 6h às 9h para melhorar fluidez

O trânsito em um trecho da DF-001 que cruza o Jardim Botânico passará por mudanças a partir desta segunda-feira (30). Um dos acessos à marginal que ladeia a pista sentido Jardins Mangueiral-Ponte JK ficará interditado das 6h às 9h. Apesar de pequena, a alteração deve ter um grande impacto no fluxo de veículos da rodovia.

“Pela manhã, o trânsito em direção à Ponte JK é bastante intenso, em todas as vias da região. Quando um motorista tenta sair da DF-001 para acessar a marginal, ele se coloca na faixa da direita para aguardar uma chance de entrar. E acaba atravancando o fluxo dos veículos que seguem pela rodovia”, explicou o superintendente de Trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Elcy Ozorio.

Além da interdição, a rotatória que fica nas proximidades do condomínio Mansões Califórnia terá a preferência alterada. Se antes o acesso ao balão era priorizado aos veículos que trafegavam pela marginal, agora a prevalência será dos motoristas vindos da DF-001. “Teremos painéis luminosos orientando os motoristas sobre todas essas mudanças no trânsito”, avisa Elcy.

Obras

As alterações no trânsito da DF-001 devem minimizar os transtornos causados pela pela obra do Viaduto do Jardim Botânico, que está sendo construído no km 27,2 da DF-001, onde ficava o balão da antiga Esaf. Em agosto, as equipes concluíram o remanejamento das interferências de rede elétrica. E, no mês passado, as trincheiras do complexo viário começaram a ser abertas.

“O Viaduto do Jardim Botânico não ficará suspenso. A obra viária será formada por duas passagens subterrâneas, que estão sendo construídas com a mesma técnica usada no Túnel Rei Pelé, em Taguatinga”, explicou o engenheiro Paulo Robert Machado, do DER. “Primeiro, construímos as contenções laterais e as lajes. Depois, fazemos a escavação do viaduto entrincheirado”.

De um total de 100 estacas de contenção e fundação, quase 50 já foram instaladas. De acordo com Paulo, a armação de aço da primeira laje superior também começou a ser feita. “Além disso, as entradas e saídas de cada uma dessas passagens subterrâneas estão sendo escavadas”, contou o engenheiro.

A construção do Viaduto do Jardim Botânico, um investimento de R$ 33,5 milhões, vai desafogar o trânsito para os mais de 50 mil motoristas que frequentam a região todos os dias. A obra atenderá Jardim Botânico, São Sebastião, Tororó, Paranoá, Jardins Mangueiral e Jardim ABC.