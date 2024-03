Almoço-debate do LIDE Brasília discute sobre habitação

Por Carolina Freitas e João Paulo Nunes

O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais teve um almoço-debate realizado nesta terça-feira (19). O encontro aconteceu no Lago Sul com a presença de empresários e empreendedores do DF.

Estiveram presentes na reunião o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, o Presidente da Codhab , Marcelo Fagundes, o empresário e presidente do Lide Brasília, Paulo Octávio e também o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Fernandes.

Marcelo Fagundes reforçou a importância da parceria com a Caixa e deu previsão do lançamento do novo programa de moradias. “A previsão é que soltemos 35 mil novas unidades, se você totalizar que cada famíla tem quatro pessoas, estaremos atendendo cerca de 140 mil pessoas”.

“Quando você imagina Brasília com 64 anos e já 3 milhões de habitantes, você vê que o papel da Caixa foi importantíssimo. Temos hoje mais de 1 milhão de residências e muitas delas financiadas pela Caixa” reforçou Paulo Octávio que também falou da importância da Caixa para diminuir o déficit habitacional.

A Caixa é responsável por 2/3 dos contratos de financiamento do país e detentor de 70% de quase todo mercado. O presidente Carlos Antônio falou da expectativa de investimento para este ano. “Temos uma expectativa para esse ano de cerca de R$ 180 bilhões juntando todos os mecanismos voltados para o crédito imobiliário.”

O presidente destacou que a cada R$ 1 bilhão colocado no mercado, a Caixa gera 150 mil empregos diretos para a população.

Ibaneis Rocha destacou a importância da Caixa para o desenvolvimento da infraestrutura do DF. “A Caixa é parceira do Distrito Federal em diversas obras, em especial nos projetos imobiliários, como o Bairro Mangueiral e o Itapoã Parque, que tem 12 mil residências e inauguramos lá um CRAS na semana passada”.

LIDE

Realizado mensalmente, o Almoço-Debate LIDE reúne gestores públicos e privados para debater temas essenciais para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Presente em cinco continentes e com mais de duas dezenas de frentes de atuação, o grupo conta com unidades regionais e internacionais com o propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente