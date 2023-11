Alerta vermelho: Altas temperaturas devem continuar ao longo da semana

Inmet prevê semana quente e com poucas chuvas. Termômetros da capital quebram recordes nesta segunda-feira

O que já estava quente, vai ficar ainda mais. O último fim de semana foi marcado por altas temperaturas na capital e, nesta segunda-feira (13), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), marcou 37,2ºC, a maior temperatura para o mês de novembro, registrada na estação meteorológica de Águas Emendadas. A umidade variou entre 90% e 20%, e tais números resultaram na emissão de um alerta vermelho por parte do Instituto, o que significa que a temperatura pode exceder 5 °C a média por um período maior que 5 dias.

“Estou sobrevivendo de ar condicionado”, afirma o motorista de aplicativo Carlos Garcia. “Para mim, que trabalho o dia inteiro dentro de um veículo e em contato direto com o sol, está muito difícil. Diversas vezes paro para encher minha garrafa ou trocar a água que, pra mim, deve estar sempre gelada”, continuou o brasiliense. O alerta do Inmet dura até sexta-feira (17), e a baixa umidade também deve continuar. Nesta segunda, a entidade também emitiu um alerta laranja, que indica a variação entre 20% e 12% e o risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento de pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.

Como explica os meteorologistas do Instituto, as altas temperaturas acontecem devido ao DF estar em um período de transição entre a primavera e o verão, bem como a passando por um momento de massa de ar quente e seca. “Estou evitando sair de casa, né? Eu não tenho carro, mas as vezes preciso ir em um mercado, ou no banco, e procuro ir em horários em que o sol esteja mais frio. Mas está difícil”, comenta a moradora de Planaltina DF, Maria da Conceição Ferreira, de 61 anos, que não abre mais mão de seu guarda-chuva para se proteger do sol. “A gente já acorda com muito calor, né? E vai dormir igual. A gente tem que beber muita água e pedir para Deus uma chuva”, brinca a dona de casa.

Seu Geraldo Almeida, que é chaveiro, também adquiriu seu objeto queridinho do momento: um grande chapéu. “Como eu ando de bicicleta, tenho que me proteger, se não eu passo mal. O sol está queimando”, conta o trabalhador de 69 anos. Essa onda de calor, de acordo com o instituto, deve permanecer até sexta-feira (17), com pequenas possibilidades de chuvas isoladas e de pouco volume pela parte da tarde, principalmente a partir de quarta-feira (15). Nesta segunda este fenômeno já aconteceu em algumas regiões como Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas e Asa Sul, que apesar de ter sido mais forte que nas outras RAs, não foi o suficiente mas nada que tenha sido suficiente para aliviar o ‘calorão’.

Tamanho desconforto térmico tem impactado, inclusive nos lucros de alguns comerciantes. Daniel Oliveira, é dono de uma loja de material para construção em Planaltina DF e conta que, desde as últimas duas semanas, tem nota uma diminuição na quantidade de clientes que, segundo ele, costumavam frequentar a loja a pé ou de bicicleta, visto que o estabelecimento está localizado próximo à uma área residencial e de outros comércios variados. “Por ser uma cidade relativamente pequena, a maioria dos meus clientes são pessoas que conheço, mesmo que pouco, e que passam por aqui, e pelas lojas aqui da rua, a pé mesmo. Eram rostos que eu via caminhando por essa área com frequência e não estou vendo tanto assim mais”, comenta o empresário de 36 anos.

Essa situação, contudo, não é exclusiva da capital federal. O inmet também deixou sobre aviso estados como o Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o noroeste de São Paulo.

Cuidados para reduzir os danos:

Diante da previsão para os próximos dias, é necessário, então, estar atento aos cuidados para passar por essa onda de calor sem grandes prejuízos, pois, nestes dias quentes e secos, o corpo precisa de muitos cuidados. Veja, a seguir, as dicas recomendadas pela Defesa Civil:

– Mantenha boa hidratação, portando uma garrafa para reposição de líquidos, sempre que possível. O suor excessivo leva à perda de substâncias que são importantes para o corpo humano, como sais e eletrólitos, podendo causar problemas renais. Além disso, bebidas geladas ajudam o corpo a se resfriar em situações de calor intenso;

– Umedeça periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico.

– Utilize umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade do ar em casa.

– Mantenha a adequada limpeza dos ambientes. Isso evita acúmulo de pó e favorecimento de ácaros e fungos, a fim de reduzir crises alérgicas.

– Dê especial atenção às crianças e idosos, monitorando principalmente a questão de hidratação e doenças respiratórias.

– Reduza ou suspenda, se possível, as atividades físicas nos períodos mais quentes do dia.

– Dê preferência a refeições leves. Inclua legumes, vegetais e frutas que contenham bastante água em sua composição. Evite alimentos que demandam muita energia para serem digeridos, como gorduras e carnes pesadas, porque geram ainda mais calor ao corpo;

– Evite a exposição ao sol nos horários mais quentes. O calor interno aumenta a vasodilatação, diminuindo ainda mais a pressão. Pessoas com a pressão baixa podem sentir tonturas e até desmaiar;

– Evite o consumo de bebidas alcoólicas. Elas inibem a produção do hormônio antidiurético e ajudam na desidratação. Se for beber, tome água junto.

– Use roupas frescas, de cores claras e tecidos respiráveis.