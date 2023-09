Ala de radiologia do Hospital de Base será reformada

Recentemente, a cozinha e o refeitório também passaram por melhorias, mudanças que devem chegar em breve a outros andares

O Hospital de Base do DF (HBDF) terá as salas de raio-X e repouso reformada. O investimento para transformar esses espaços, localizados no pronto-socorro do bloco de urgência e emergência, será de R$ 799.816,32, recurso obtido via emenda parlamentar do deputado federal e atual secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro.

A reforma de espaços físicos do Hospital de Base, que é o maior centro hospitalar do Centro-Oeste e referência em diversas especialidades, tem sido uma prioridade do GDF. Recentemente, a cozinha e o refeitório também passaram por melhorias, mudanças que devem chegar em breve a outros andares.

A reforma de espaços físicos do Hospital de Base, que é o maior centro hospitalar do Centro-Oeste e referência em diversas especialidades, tem sido uma prioridade do GDF | Foto: Tony Oliveira/ Agência Brasília

Segundo o presidente do IgesDF, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, responsável pela administração do hospital, a obra representa um grande avanço para a saúde pública do DF. “A reforma na ala de radiologia e o recebimento do novo tomógrafo melhorarão a nossa capacidade de fornecer diagnósticos mais precisos e ágeis”, detalha.

O recurso de emenda parlamentar já foi publicado e assinado e os serviços devem começar em breve. “Este investimento representa um avanço significativo na qualidade dos serviços de saúde no DF”, acrescenta o presidente do IgesDF.

Autor da emenda parlamentar, Julio Cesar Ribeiro destacou o tamanho da unidade hospitalar para reforçar a importância do recurso. “O Hospital de Base é a maior unidade de atendimento à saúde pública do Distrito Federal. Sabendo disso, sempre priorizei destinar recursos de nossas emendas para garantir a melhoria na saúde da nossa população. Desta vez, graças a esses recursos, iremos reformar as salas de raio-X e de repouso da unidade, prezando pelo bom acolhimento e futuramente dando celeridade ao atendimento da população, que depende dos serviços públicos na nossa cidade”, disse.

Esse investimento vem a somar com outros feitos recentemente. No fim de agosto, por exemplo, o GDF entregou as reformas na cozinha e no refeitório do Hospital de Base, intervenção feita sem interromper a produção diária que atende mais de 6 mil pacientes. Foram investidos R$ 675 mil para transformar o local, que estava há mais de 40 anos sem grandes intervenções nessa estrutura.

O Base também recebeu R$ 8 milhões em equipamentos, o que permitiu a compra de 50 camas novas, equipamentos de duodenoscópio e videocolonoscópio, além de monitores, carrinhos de anestesia e ventiladores.

*Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasília