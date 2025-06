Águas Claras impõe novas normas para uso de espaços esportivos

CARLIANE GOMES

A Administração Regional de Águas Claras estabeleceu novas normas para a utilização das quadras de esporte e poliesportivas, campos de grama sintética ou areia, pistas de skate, pistas de patinação e quadras de tênis da cidade. A medida foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e, segundo o órgão, surgiu em resposta ao número crescente de reclamações por perturbação do sossego registradas na Ouvidoria.

A gestão dos espaços esportivos é feita pela Administração Regional, que determinou o funcionamento diário das áreas das 7h às 22h, com acesso livre à comunidade e sem necessidade de agendamento para uso comum. Para eventos especiais, o horário poderá ser alterado mediante solicitação prévia à gestão local, que realiza o agendamento por meio da Coordenação de Desenvolvimento (CODES). Embora o uso cotidiano dos espaços seja liberado à população, entidades organizadas que desejarem reservar horários fixos ou realizar eventos como campeonatos e torneios deverão seguir alguns critérios. Entre eles estão: protocolo de requerimento padrão, apresentação de documentos, cumprimento das normas de segurança e limpeza, e pagamento de taxa pública no caso de eventos com público superior a 200 pessoas.

As novas diretrizes também reforçam a proibição de práticas que comprometam a integridade dos espaços públicos. Está vedado, por exemplo, o uso de bicicletas, patins ou skates em locais inadequados, a guarda de materiais pessoais nas áreas comuns, a entrada de animais, com exceção de cão-guia, e a utilização de caixas de som fora dos limites permitidos. Além disso, não será permitida a realização de atividades comerciais ou ações de publicidade de bebidas alcoólicas e cigarros. “Em um primeiro momento, os servidores da Administração Regional atuarão de forma educativa, orientando os frequentadores sobre as novas regras. Ações pontuais de fiscalização também poderão contar com o apoio de outros órgãos do Governo do Distrito Federal”, reforçou a administração da cidade.

Antes e depois de cada evento agendado, o local passará por vistoria. Caso sejam identificados danos, o responsável terá até três dias úteis para repará-los. O não cumprimento poderá levar a sanções aplicadas pelos órgãos fiscalizadores. A Administração também poderá revogar autorizações em casos de descumprimento das normas ou por necessidade oficial.

Segundo a instituição, a medida busca democratizar o acesso aos equipamentos públicos, garantir a convivência harmoniosa entre moradores e esportistas, e preservar os espaços destinados à prática esportiva, ao lazer e a ações culturais e educativas. “O objetivo da Ordem de Serviço é fazer prevalecer a ordem pública. O descanso é um fator fisiológico essencial para todos. Estamos buscando encontrar um equilíbrio entre os moradores e os esportistas para que todos tenham os seus direitos garantidos”, afirmou o administrador regional de Águas Claras, Gilvando Galdino.

Adaptação às mudanças

A regulamentação também gerou reações entre os moradores da cidade. Segundo Román Dario Cuattrin, presidente da Associação de Moradores e Amigos de Águas Claras (AMAAC), a comunidade não foi previamente informada sobre a publicação das novas regras, mas parte das medidas já era demandada por moradores há algum tempo. “A proibição de pessoas com pets dentro das quadras, assim como o barulho em altas horas da madrugada também incomodava. O horário limite de funcionamento, no entanto, não chegou a ser discutido com a comunidade”, afirmou Cuattrin. Mesmo assim, ele avalia que a iniciativa foi bem recebida. “As regras foram muito bem-vindas. Um ou outro reclamou por trabalhar durante o dia, mas o próprio Parque de Águas Claras também fecha às 22h e os frequentadores já estão acostumados com essa dinâmica. Eles se adaptam”. Já em relação ao uso durante o dia, Cuattrin destaca que não há impacto negativo. Para ele, as novas normas devem contribuir para a convivência harmoniosa entre esportistas e moradores. “As regras vão melhorar o respeito ao direito de cada um”, opinou o representante.

Entre os profissionais que utilizam as quadras públicas de Águas Claras, a percepção também é de que as mudanças podem contribuir para a organização do espaço. É o que acredita o educador físico Guilherme Lopes, 29 anos, que atua na região. “Para o meu trabalho, não interfere. Mas para a quadra em si, por causa do barulho e da comodidade, acho melhor assim”, afirmou. Ele também elogiou a restrição à entrada de animais nas quadras. “Muita gente traz cachorro e não recolhe o cocô. A quadra é para esporte, e tem vários locais para pets aqui por perto. Essa mudança é positiva.” Mesmo sem usar o espaço no período noturno, Guilherme acredita que a medida deve beneficiar os moradores. “Para quem vive aqui, vai melhorar bastante”, destacou.

Moradora de Águas Claras, a servidora pública Raminy Lopes, 42 anos, aprovou a nova regulamentação. Com o filho Pedro, de 1 ano e 10 meses, ela costuma frequentar as praças da região e afirma que o excesso de barulho durante a madrugada era um incômodo constante. “Tem muita gente que usa as praças para beber e fazer algazarra à noite. Moro perto de uma e vejo carro de som, cavalo de pau e muito barulho madrugada adentro. Com esse decreto, acredito que vamos ter mais silêncio e organização”, destacou. Para ela, a exigência de agendamento e pagamento em caso de grandes eventos é válida. “Fica mais organizado. Os moradores são avisados e podem até participar”.

Raminy também considerou positiva a proibição da entrada de animais nas quadras. “As praças estão cheias de cocô. Muita gente não recolhe o que o cachorro deixa. É uma medida rígida, mas necessária, porque infelizmente as pessoas não cuidam dos espaços públicos”. Com um filho pequeno, ela reforça que o limite de horário contribui para o bem-estar das famílias. “Depois das 22h a gente já não desce mais. Essa medida favorece quem quer descansar e pensa no coletivo. Fiquei feliz com a decisão.”