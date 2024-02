Agrônomos da maconha: PCDF desmantela esquema milionário de cultivo e venda de cannabis

A organização criminosa operava como um banco de sementes de grande escala

Uma operação em larga escala foi deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta terça-feira (27), mirando um esquema altamente sofisticado de transmutação, cultivo, colheita e distribuição de sementes de maconha. Os responsáveis por essa atividade ilícita, conhecidos como “agrônomos da maconha”, estavam lucrando até R$ 2 milhões mensais com a venda de sementes de qualidade premium para consumidores em todos os cantos do Brasil, incluindo o Distrito Federal.

A organização criminosa utilizava uma estrutura bem estabelecida que incluía uma plataforma de vendas online, produtores cooperados trabalhando em um formato semelhante ao de uma startup, além de equipamentos especializados para a separação das sementes. Para completar, o esquema também incluía métodos para a lavagem do dinheiro proveniente do tráfico de sementes.

Batizada de “Operação Breeder” e conduzida pela Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), a ação resultou na execução de quatro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, além de outras três buscas em Samambaia e Águas Claras.

Dentro da estrutura elaborada pelos “agrônomos da maconha”, os bancos de sementes eram peças-chave na indústria do cultivo de cannabis. Os membros da organização eram especializados em produção e se dividiam em dois grupos distintos: os growers e os breeders.

A distinção entre os dois grupos é significativa. Os growers são os cultivadores práticos, focados no cultivo da planta desde a germinação até a colheita, assegurando condições ideais para o crescimento saudável das plantas de maconha.

Por outro lado, os breeders são os criadores seletivos, que trabalham na manipulação genética da droga, selecionando cuidadosamente plantas-mãe com características desejáveis e realizando cruzamentos para perpetuar essas linhagens.

Durante as investigações, os agentes da Cord identificaram um esquema robusto de envio de sementes de cannabis, de várias cepas, para o Distrito Federal, utilizando a estrutura dos Correios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As investigações revelaram a participação de um grupo sediado na cidade mineira de Governador Valadares. Essas pessoas se organizaram para estabelecer um banco de sementes conhecido nas redes sociais como “Roy Grow” ou “Roy Seeds”.

Foi descoberto que o grupo adquiria sementes importadas para o plantio das matrizes de cada variedade genética de maconha, visando uma produção em larga escala de sementes. Posteriormente, essas sementes eram comercializadas através de diversas redes sociais e uma plataforma de comércio eletrônico própria. Para camuflar a natureza ilícita dos pacotes, as sementes eram enviadas para todo o país em caixas de papelão junto com produtos comuns.

A Polícia Civil enfatizou que a modificação genética da maconha, seu plantio, cultivo e a revenda de sementes representam um sério atentado à cadeia produtiva agropecuária, violando dispositivos da Lei 10.711/03, o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, assim como a Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9605/98, artigo 61, ao disseminar espécies que podem causar danos à agricultura, pecuária, fauna e flora.

De acordo com a Lei de Drogas do Brasil (Lei nº 11.343/2006), o cultivo, produção e fabricação de substâncias ilícitas, incluindo a maconha, são considerados crimes, mesmo em pequenas quantidades destinadas ao uso pessoal. Enquanto os usuários enfrentam as penalidades previstas no artigo 28 (uso e porte de substância entorpecente), os traficantes estão sujeitos às penalidades do artigo 33 (tráfico de drogas), podendo resultar em penas de prisão e multas, dependendo da gravidade do delito.