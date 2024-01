Agora é oficial! Dia do Rock Brasiliense é instituído

As atividades culturais e educativas de promoção e valorização do rock brasiliense podem ser realizadas ao longo de todo o mês de março

Não é novidade que Brasília é um berço de artistas e grupos icônicos de rock que marcaram gerações. Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Ride, Raimundos e Paralamas do Sucesso são algumas das bandas que nasceram e prosperaram na capital do país, e nesta segunda-feira (8), a partir de publicação no Diário Oficial (DODF), foi instituído e incluído no Calendário oficial de Eventos do DF o “Dia do Rock Brasiliense”.

Em 2021 a Rota Brasília Capital do Rock j[a havia sido oficializada pelo Decreto nº 42.074, assinado pelo governador Ibaneis Rocha. O estilo musical foi tombado como Patrimônio Cultural Imaterial do DF, pela Lei Distrital nº 5.615.

E hoje, Celina Leão, a governadora em exercício, incluiu a data no calendário, e o Dia do Rock Brasiliense será comemorado anualmente no dia 27 de março.

As atividades culturais e educativas de promoção e valorização do rock brasiliense podem ser realizadas ao longo de todo o mês de março, que fica reconhecido e denominado, no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal, como Mês do Rock Brasiliense.